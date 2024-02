Nuovi apparecchi al “Moscati” grazie alla Partita del cuore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUno per il monitoraggio transcutaneo dei gas ematici e un altro per la loro erogazione durante la fase di assistenzanascita; un videolaringoscopio e un trapano per l’accesso vascolare intraosseo. Sono i dispositivi acquistati con il ricavato delladelche si è disputata allo stadio Partenio Lombardi il 6 giugno scorso tra l‘AsdTeam e le vecchie glorie dell’U.S. Avellino 1912. n match che ha visto scendere in campo non solo calciatori del calibro di Nando De Napoli e Salvatore Di Somma, ma soprattutto la solidarietà, sia attraverso la collaborazione dell’Associazione Babbaalrum, di Barbara Cefalo, Francesco Messina e di tanti altri giovani che hanno sostenuto e supportato l’iniziativa, sia del pubblico che numeroso ha assistito ...