Nuova scuola a Empoli | alunni chiamati a immaginare le classi dei loro sogni | saranno loro a ideare gli arredi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)glistessi ad arredare ladi Pontorme a, un progetto da 5,3 milioni di euro in corso di realizzazione che ospiterà 10 aule. Un'iniziativa innovativa che ha visto il coinvolgimento attivo dei bambini dellaprimaria "Jacopo Carrucci", che sotto la guida dellemaestre hanno immaginato la classe dei. L'articolo .

Stop all'uso di telefonini a scuola anche se per scopi didattici . E forti limiti all'impiego dei tablet. Questo l'indirizzo dato dal ministro ... (today)

Latina – Dopo le sfide e gli impedimenti degli anni legati alla pandemia, per l’anno scolastico 2023-2024 Acqua Latina riparte a pieno regime con il progetto ... (temporeale.info)

Basket, Rbr High Five School: sul trono Ites Valturio nel maschile e Liceo Serpieri nel femminile: In 2006 al Flaminio per l’atto finale del progetto studentesco di Rinascita Basket Rimini ...altarimini

Attivista bielorussa anti Lukashenko, 'nel mio Paese il terrore': All'iniziativa, organizzata nell'ambito di 'Euromediterranea' da Provincia e Lupus in Fabula in collaborazione con il Gruppo di Pesaro di Amnesty International e la scuola di Pace Carlo Urbani, sono ...ansa

Valditara incontra i rappresentanti nazionali delle Consulte studentesche: “Buon lavoro ai neo eletti”: che fanno parte del nuovo Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN). “All’interno di ogni scuola – ha dichiarato il Ministro Valditara – la partecipazione studentesca trova piena espressione nella ...orizzontescuola