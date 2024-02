NUOTO Magnini iridato anche tra i Master

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Filipponon perde l’abitudine a vincere: il due volte campione del mondo dei 100 stile libero (2005 e 2007) e tre volte campione d’Europa ieri ha aggiunto al palmarès il titolo di campione mondiale. All’Aspire Dome di Doha in Qatar, Re Magno ha vinto nella categoria M40-44 in 51”05, tre secondi oltre i tempi che faceva registrare quando conquistava gli ori iridati e continentali. Alle spalle di, il russo Andrei Kurnosov (52”60) in rappresentanza dei Nuotatori Indipendenti Associati, terzo il brasiliano Jose Ss Junior (52”94).