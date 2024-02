Nottingham Forest-Manchester United | FA Cup | streaming | probabili formazioni | pronostici

Sabato il Manchester United è inopinatamente caduto in casa contro il Fulham dopo una serie di risultati positivi che non si vedeva da tempo e così è tornato ... (infobetting)

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nottingham Forest vs Fulham si incontreranno per la seconda volta in Premier League in questa stagione martedì 2 ... (justcalcio)