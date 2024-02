Notizie dal mondo ASviS | l’analisi nel Position paper su organizzazioni culturali e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Maddalena Binda, tratto dalla rubricadaldel 27/2/24. Italia tra i Paesi Ue con più bassi livelli di consumo culturale. Aumentare la partecipazione e tutelare il patrimonio dai cambiamenti climatici tra le urgenze individuate dal Gruppo di lavoro “Cultura per lo sviluppo sostenibile”. L’Agenda 2030 non fa esplicito riferimento al ruolo della cultura nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs nell’acronimo in inglese), ma l’Agenda globale costituisce la cornice di riferimento ideale per l’azione culturale. Le attività delle, infatti, orientando i cittadini nelle loro scelte future hanno carattere intrinsecamente sostenibile. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, inoltre, possono essere ...