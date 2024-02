«Non siamo manganellatori violenti». La dura replica dei sindacati di Polizia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le immagini degli studenti manganellati a Pisa in Piazza Cavalieri, hanno sollevato polemiche e condanne non solo da parte delle opposizioni, e dal Presidente della Repubblica ma anche da buona parte dell’opinione pubblica. A far discutere è stata la risposta ritenuta eccessiva degli agenti verso gli studenti che hanno tentato di accedere a un percorso non concordato, e sono stati caricati dalla. A fare chiarezza sulla vicenda saranno i video acquisiti dai carabinieri sugli scontri dove si valuteranno le circostanze e verranno dimostrati eventuali eccessi delle forze dell'ordine. Ma lanon ci sta e chiede di rendere pubblici i filmati integrali per mostrare secondo loro quanto sarebbe accaduto realmente. «Gli studenti non avrebbero dovuto accedere al percorso non concordato, ma invece sono arrivati in Piazza Cavalieri cercando di ...