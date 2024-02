“Non riesco a vedere le mie figlie” | padre sporge nuova denuncia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimacontro l’ex compagna da parte diche sostiene di non riuscire ale proprienonostante accordi assunti in Tribunale con la madre delle bambine, La denunicia è stata sporta in data 19 febbraio 2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Serino. Il denunicante “ad integrazione delle innumerevoli denunce – querele da me sporte” dichiara all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che dopo un nuovo incontro tenuto con l’ex compagna e alla presenza di alcuni assistenti sociali, sarebbe stato raggiunto un nuovo accordo affinchè egli potesseleogni 15 giorni accompagnata della madre a casa del. La madre, per contro, avrebbe sostenuto di non poter accompagnare lea casa ...