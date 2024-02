Non pensavo così rapidamente Dargen già tornato in Rai | Fiorello in imbarazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La censura della Rai sugli artisti non allineati è una bufala, una fake news. E lo dimostra il ritorno, su quella che hanno ribattezzato sarcasticamente "telemeloni", diD'Amico nonostante le sue parole durante il Festival di Sanremo in difesa dei migranti e l'altolà dell'ad di Viale Mazzini Roberto Sergio arrivate mentre era in diretta da Mara Venier. Oggi il cantante è stato infatti super ospite dia Viva Rai2. "Mai avrei pensato di tornare", ha ammesso D'Amico riferendosi alle polemiche seguite alla puntata di Domenica In dove era stato invitato a tagliare corto il suo comizio pacifista sulla guerra in Palestina e sui pericoli che corre chi prende la via del mare per cercare un futuro migliore in Italia. In quell'occasione si era parlato anche della possibilità di nuovi ...