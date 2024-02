«Non ho soldi per il funerale» | e si tiene in casa il corpo della madre per giorni nonostante l’odore

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un ujomo di 61 anni ha nascosto ilmorta perin. È accaduto in via Creta, nella periferia sud ovest di Milano. La donna aveva 93 anni e la pensione di reversibilità era l’unica fonte di reddito per lei e il figlio, un incensurato che vive di lavoretti, e che è stato denunciato per occultamento di cadavere. A tradirlo è stato il cattivo odore proveniente dal suo appartamento e la telefonata di un condomino che se ne lamentava ai carabinieri. All’arrivo dei militari l’uomo li ha portati nella camera da letto dove giaceva ilin avanzato stato di decomposizione. «Vi dico la verità, io sul mio conto in banca ho solo 4 euro, non potevo certo organizzare unin queste condizioni», ha ...

