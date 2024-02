Nobel | ' Orlov condannato per zittire i critici di Putin'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La condanna in Russia del dissidente Olegè un tentativo da parte didi "" i. Lo afferma il comitato per il. Una Corte moscovita ha ieria due anni e mezzo di reclusione lo storico dissidente Oleg, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premioper la pace nel 2022. L'accusa di cui è stato giudicato colpevole è "discredito" delle forze armate, per le sue critiche alla cosiddetta 'operazione militare speciale' in Ucraina. L'Unione europea è "scioccata" per la decisione dei giudici, ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera comune, Josep Borrell, per il quale"non ha commesso alcun crimine". Borrell è inoltre tornato a chiedere a ...

