No! Il «Turbo-cancro indotto dal vaccino» non esiste

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Circolano su Facebook le condivisioni di un articolo de Il Paragone dove si parla didai vaccini contro il nuovo Coronavirus. Il testo li mette in correlazione con «l’epidemia di tumori» presentandola come «fenomeno recente», ma che in realtàda almeno 30 anni. Soprattutto non è possibile usare questi casi per parlare di, in questo articolo spieghiamo perché. Per chi ha fretta: Il Paragone ha riportato le teorie riguardanti un collegamento tra vaccini Covid,e virus respiratorio sinciziale. Ilnone non esistono evidenze che collegano vaccini Covid e tumori. Non esistono nemmeno evidenze di un collegamento con la ...