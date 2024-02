Nintendo | un’azienda “anti-capitalista”? Iperbole ma non troppo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb – Un pensiero che facevo oggi sul mercato dei videogiochi, che riflette anche i limiti del liberal capitalismo, riguarda il caso, del tutto peculiare, della popolare azienda, leader del settore. Chi segue il mercato videoludico sa come lo stesso stia attraversando una fase di estrema crisi. È oggetto di dibattito se sia una crisi paragonabile al disastro degli anni Ottanta (quando fallirono aziende su aziende) oppure no. Ma comunque, la flessione è indiscutibile: costi immani, rientri economici risicati, aziende come Sony che licenziano in massa. Ebbene, in questo quadro complicatissimo, proprio la storicaesce piuttosto pulita, o quanto meno più resistente rispetto ad altri marchi concorrenti. Il perché è il cuore della riflessione che segue...