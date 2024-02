Netflix | il prezzo degli abbonamenti aumenterà di nuovo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Brutte notizie per gli abbonati diche dovranno prepararsi a uno scossone nei loro portafogli entro la fine del 2024, con un aumento dei prezzi previsto per i piani di streaming del servizio. Secondo gli analisti finanziari di UBS Securities la piattaforma pianifica un aumento di prezzi dei suoi piani di streaming, al fine di accelerare la crescita dei ricavi eutili. Come si legge nella nota di ricerca del 27 Febbraioanalisti, guidati da John Hodulik: “Ci aspettiamo cheaumenti le tariffe quest’anno“. Aang – ©Questo aumento dei prezzi dovrebbe portare una crescita significativa dei ricavi totali dinel 2024, con una previsione di aumento del 15%, molto al di sopra del modesto incremento del 7% registrato l’anno scorso. A questo si andrà ad ...