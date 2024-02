Nella casa del GF è guerra tra i concorrenti | Beatrice Luzzi se la ride VIDEO

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Adesso cheè stata decretata come la prima finalista del Grande Fratello e, di conseguenza, è immune alle nomination, isono costretti a “guardarsi in faccia”, come disse l’attrice, e a nominarsi a vicenda. Ebbene, i primi effetti di questa situazione si stanno già riscontrando, a distanza di neppure 48 ore dall’accaduto. Ecco cosa sta succedendo inin queste ore. Nuovo sfogo di Massimiliano Varrese contro alcuni coinquilini al GF Ladel Grande Fratello si sta trasformando in un campo di battaglia.è immune, e tutti gli altrisi stanno scontrando a causa delle nomination. Il più adirato è stato Massimiliano Varrese, che ancora non ha digerito il fatto di essere stato mandato al televoto ...

Caos al Grande Fratello . Un concorrente si sarebbe reso protagonista di una bestemmia e non sarebbe la prima volta per lui. Infatti, era stato accusato della ... (caffeinamagazine)

Mortara (Pavia), 28 febbraio 2024 – L' Omodeo di Mortara , con vari indirizzi di liceo e istituto tecnico e quasi 800 studenti chiuso per maltempo . La scuola ha ... (ilgiorno)

Alessio Falsone parla del fratello Franco: Alessio è Nella casa ormai da un mese e, oltre alla sua divertente energia, sta cominciando a far conoscere anche i lati più nascosti di sé. Mentre si rilassa in giardino, il ragazzo ne approfitta per ...grandefratello.mediaset

Alessandro Gozzoli trovato morto e legato in casa, chiuse le indagini: “Ucciso per una rapina”: il 41enne di Bazzano trovato morto Nella sua abitazione di Casinalbo di Formigine ... Gozzoli aveva conosciuto i due indagati in un locale di Bologna e poi li aveva invitati a casa sua. Durante un ...fanpage

I Tarocchi e i loro misteri: un incontro su storia, arte e cultura nelle corti italiane del 1400: Il Meneghello Edizioni, la casa editrice milanese che da 50 anni si dedica con passione ... arriva in mostra per parlarci delle celebri carte da gioco nell’incontro I Tarocchi: Storia, Arte e Cultura ...bolognatoday