Nba | Max Strus da metà campo stende Dallas Sorridono Fontecchio e Gallinari

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano, 28 febbraio 2024 – Un pazzesco canestro didalla sua, proprio allo scadere del tempo, regala a Cleveland il successo per 121-119 ai danni di. E pensare che i texani, trascinati dalla coppia Doncic-Irving (45 punti, 14 assist e 9 rimbalzi per lo sloveno, 30 punti per l'ex Brooklyn), erano avanti di 10 lunghezze a meno di cinque minuti dal termine della sfida. Poi nel finale si scatena il già citato, con cinque bombe - di cui quella a fil di sirena da 18 metri - nel giro di appena 68 secondi. Alla fine saranno 21 i suoi punti, mentre Mitchell conclude la sua partita con 31 punti. Sono 17 invece quelli prodotti in 21 minuti sul parquet danel successo per 105-95 dei suoi Detroit Pistons in quel di Chicago. Oltre a quella dell'azzurro, da ...