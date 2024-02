Nba 2023 2024 | Strus batte Dallas sulla sirena | 17 punti di Fontecchio nella vittoria di Detroit

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Prosegue la regular season di Nbanotte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio. La partita della serata è Cleveland-. I padroni di casa vincono 121-119 grazie al buzzer beater di(21+4+4) a tempo scaduto, che forza Doncic (45+9+14) e compagni alla seconda sconfitta in fila. Mitchell trascina i Cavaliers al secondo posto in Eastern Conference con 31, 7 rimbalzi e 6 assist. Quartanelle ultime cinque per Orlando, che spazza via Brooklyn 108-81. Sono 37 icombinati dai fratelli Wagner, che prendono in mano i Magic in assenza di Banchero (influenza). Soli tre giocatori in doppia cifra per i Nets. Ottavo successo nelle ultime dieci per Golden State, che passa in casa di Washington 123-112. Sono 25 per Thompson in uscita dalla panchina e 21+6+5 per ...