Navalny | venerdì i funerali | standing ovation per la moglie nell’Aula del Parlamento europeo VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 La cerimonia funebre per Alexeisi svolgerànella chiesa dell’Icona della Madre di Dio a Maryeno, nel sud-est di Mosca, e il suo corpo sarà sepolto nel cimitero di Borisovskoe. Lo ha detto la sua portavoce, Kira Yarmysh. “Il servizio funebre per Alexei si svolgerà presso la chiesa dell’Icona della Madre di dio a Maryino il primo marzo alle 14. Arrivate presto. La sepoltura avrà luogo nel cimitero Borosivskoe”, scrive su X Yarmysh. ????????? ??????? ????????? ? ?????? ????? ?????? ?????? «????? ??? ??????» ? ??????? 1 ????? ? 14.00. ????????? ???????.???????? ??????? ?? ??????????? ????????.— ???? ????? (@Kira Yarmysh) February 28, 2024 “Il funerale si svolgerà dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a salutare Alexei”, ha detto la ...