Navalny | il funerale sarà il 1 marzo a Mosca

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildi Alexeisi svolgerà venerdì prossimo, 1, nella chiesa dell’Icona della Madre di Dio a Maryeno, nel sud-est di, e il suo corposepolto nel cimitero di Borisovskoe, uno dei più antichi della capitale. Le esequie sono previste per le 14 e per le 16. Sabato scorso la salma L'articolo proviene da Il Difforme.

La cerimonia per il dissidente nella chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno Il funerale di Aleksei Navalny si terrà venerdì alle due del ... (sbircialanotizia)

Yulia Navalnaya ribalta l'Europa: "Siete noiosi. Putin è un mafioso e come tale va sconfitto": “Non so ancora se il funerale sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che saranno venuti a salutare Aleksej”. A pochi giorni dalle esequie, fissate a Mosca per venerdì, la vedova di Aleksej ...huffingtonpost

La moglie di Alexei Navalny: “Putin è un mafioso sanguinario, non un politico”: La moglie di Navalny ha poi aggiunto ... Ma prima abbiamo passato una settimana a prendere il corpo di Alexei e a organizzare il funerale – le parole di Yulia Navalnaya -. Poi ho scelto il cimitero e ...tpi

Navalny,, funerali il 1° marzo. La moglie: Putin mafioso sanguinario: I funerali di Aleksei Navalny, principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin e morto in carcere in circostanze ancora poco chiare, si terranno domani primo marzo a Mosca. Ad annunciarlo è ...italiaoggi