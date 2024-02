Navalny | i funerali venerdì in una chiesa di Mosca | sarà sepolto nel cimitero Borosivskoe

Ostacoli (im)previsti per l'ultimo saluto al principale oppositore di Putin, morto lo scorso 16 febbraio in una colonia penale di Kharp, oltre il circolo ... (today)

Navalny, venerdì i funerali a Mosca: verrà sepolto nel cimitero di Borisovskoe: La cerimonia funebre per Alexei Navalny si svolgerò venerdi' nella chiesa dell'Icona della Madre di Dio a Maryeno, nel sud-est di Mosca, e il suo corpo sarà sepolto nel cimitero di Borisovskoe.tgcom24.mediaset

Navalny, ex detenuti raccontano le carceri russi: celle sovraffollate e senza sedie, gelo e punizioni. «Come Auschwitz»: Le passeggiate a -40 gradi senza giubbotto o il pugno al cuore in stile Kgb. Ancora pochissimo si sa sulle cause della morte di Alexei Navalny tra le mura del carcere siberiano in cui era ...ilmessaggero

Venerdì i funerali di Alexei Navalny: Le esequie e la sepoltura del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny si svolgeranno a Mosca venerdì. La sua portavoce, Kira Yarmysh, ha inoltre dichiarato che è fallita la ricerca di una sala ...rsi.ch