Navalny | i funerali venerdì a Mosca La moglie Yulia all’Europarlamento | “Putin è un maledetto mafioso”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Strasburgo, 28 febbraio 2024 – Si è aperto con una standing ovation l’intervento al Parlamento europeo diNavalnaya, la vedova del dissidente Alexei, morto il 16 febbraio in circostanze ancora non del tutto chiarite in una colonia penale nell’Artico in cui era detenuto da dicembre. Dopo due settimane di dolore e trattative con le autorità russe per riavere la salma, è arrivato l’annuncio: “Il funerale avrà luogo– ha dichiarato la donna, senza tralasciare che non sarà l’ultimo capitolo di queste settimane che le hanno stravolto la vita – Non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che saranno venuti a salutare Alexei. Duro intervento di Ursula von der Leyen: “Guerra non imminente, ma non impossibile.in Ucraina ...