Navalny | funerale venerdì a Mosca | sarà sepolto a Borisovskoe

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ildi Alekseisi terràalle due del pomeriggio (ora locale) nella chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno, a sud est di. Lo ha reso noto Kira Yarmish, ex portavoce del dissidente, morto il 16 nella colonia penale di Kharp in cui era detenuto.

Navalny, ex detenuti raccontano le carceri russi: celle sovraffollate e senza sedie, gelo e punizioni. «Come Auschwitz»: Le passeggiate a -40 gradi senza giubbotto o il pugno al cuore in stile Kgb. Ancora pochissimo si sa sulle cause della morte di Alexei Navalny tra le mura del carcere siberiano in cui era ...ilmessaggero

Venerdì i funerali di Alexei Navalny: Le esequie e la sepoltura del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny si svolgeranno a Mosca venerdì. La sua portavoce, Kira Yarmysh, ha inoltre dichiarato che è fallita la ricerca di una sala ...rsi.ch

Navalny, i funerali venerdì in una chiesa di Mosca: Ci sarà una degna sepoltora e una cerimonia funebre per Alexei Navalny, il maggior dissidente di Putin. La portavoce dell'oppositore del Cremlino, morto il 16 febbraio scorso, ha annunciato che la cer ...msn