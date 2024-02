Navalny | funerale venerdì a Mosca | sarà sepolto a Borisovskoe

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La cerimonia per il dissidente nella chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno Ildi Alekseisi terràalle due del pomeriggio (ora locale) nella chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno, a sud est di. Lo ha reso noto Kira Yarmish, ex portavoce del

Navalny, venerdì i funerali a Mosca: verrà sepolto nel cimitero di Borisovskoe: La cerimonia funebre per Alexei Navalny si svolgerò venerdi' nella chiesa dell'Icona della Madre di Dio a Maryeno, nel sud-est di Mosca, e il suo corpo sarà sepolto nel cimitero di Borisovskoe.tgcom24.mediaset

Navalny, ex detenuti raccontano le carceri russi: celle sovraffollate e senza sedie, gelo e punizioni. «Come Auschwitz»: Le passeggiate a -40 gradi senza giubbotto o il pugno al cuore in stile Kgb. Ancora pochissimo si sa sulle cause della morte di Alexei Navalny tra le mura del carcere siberiano in cui era ...ilmessaggero