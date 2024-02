Navalnaya | Putin è sanguinario mafioso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 12.30 "Non avete a che fare con un politico, ma con unè il capo di una banda criminale organizzata",con lui"dobbiamo adottare i metodi della lotta alla crimimalità.Non note diplomatiche ma indagini,una ricerca dei consociati della mafia nei vostri Paesi".Così Yulia Navalnya al Pe. E poi:"deve rispondere di ciò che ha fatto al mio Paese,a un Paese vicino e ad Alexei. Mio marito non vedrà come sarà la bella Russia del futuro,noi sì" Infine:"Non so se al funerale di Alexei dopodomani ci saranno arresti".