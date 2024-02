Navalnaya | ' non so se al funerale ci saranno arresti'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Pensavo che nei 12 giorni trascorsi dalla morte di Alexei avrei avuto il tempo di preparare questo discorso. Ma prima abbiamo passato una settimana a prendere il corpo di Alexei e a organizzare il. Poi ho scelto il cimitero e la bara. Ilsi svolgerà dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a salutare Alexei". Lo ha detto Yuliaparlando alla Plenaria dell'Eurocamera.

Eurodeputati in piedi applaudono l'ingresso di Navalnaya in aula a Strasburgo

