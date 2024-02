Navalnaya a Strasburgo commuove e indigna il Parlamento europeo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bruxelles, 28 feb. (askanews) – E’ stata una giornata memorabile per il, un giorno di commozione,zione, empatia, e soprattutto un momento rarissimo di vera unanimità per tutti gli eurodeputati, dall’estrema sinistra all’estrema destra: tutti ad ascoltare le parole terribili, accusatrici, dolorose, e nonostante tutto portatrici di speranza di Yulia, la vedova dell’oppositore russo Aleksei Navalny, ucciso in carcere dal regime di Vladimir Putin. “Putin – ha affermatosenza usare mezzi termini – ha ucciso mio marito”. Dopo averlo avvelenato, e dopo che Aleksei aveva voluto tornare in Russia, Putin “ha ordinato che fosse torturato per tre anni, che fosse ridotto alla fame in una cella di mattoni sottili, tagliato fuori dal mondo esterno, che gli fossero ...