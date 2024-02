Nasce un protocollo contro la malamovida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Und’intesa per la gestione delle aggregazioni giovanili all’interno e in prossimità degli esercizi pubblici al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della ““ nei centri urbani: è stato sottoscritto ieri mattina dal Prefetto Andrea Polichetti con i responsabili provinciali di Confcommercio e Confesercenti. La finalità è prevenire condotte illegali che causano disturbo alla quiete pubblica, e ricadute per l’ordine e la sicurezza pubblica, come spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti, eccesso di consumo di alcool, atti vandalici, offese al decoro, risse. Ilimpegna gli esercizi pubblici aderenti a intensificare la collaborazione con le forze dell’ordine, a regolare gli accessi al locale per prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela, valutare l’installazione di videosorveglianza, ...