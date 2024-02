Nas | controlli in 600 case di riposo | irregolarità nel 32% delle strutture

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidiprive di misure antincendio, abusive e con gravi carenze dal punto di vista sanitario o edilizio. Le hanno scoperte i Nas che negli ultimi due mesi hanno ispezionato oltre 600 centri destinati ad ospitare persone anziane e con disabilità, nell’ambito di una campagna nazionale realizzata di intesa con il Ministero della Salute.sono state rilevate in 191, pari al 32% di quelle controllate. Deferite all’autorità giudiziaria 43 persone ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione medica o infermieristica, detenzione di farmaci scaduti e violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Altri 153 gestori e responsabilisono stati sanzionati per un ammontare di oltre 67.000 euro. E per 12 ...

