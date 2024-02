Napoli | tre diffidati col Sassuolo | con un giallo saltano la Juventus

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è l'occasione giusta per ripartire in casa azzurra. La squadra di Calzona è reduce dal pari beffa di Cagliari...

Dopo il pari allo scadere contro il Cagliari, Sassuolo-Napoli rappresenta una sfida fondamentale per la squadra di Calzona: tutti i modi per poter seguire il ... (2anews)

CorSport - Le scelte di Calzona per Sassuolo-Napoli: 4 novità dall'inizio. Presa una decisione su Juan Jesus: Francesco Calzona si affida a dieci undicesimi che hanno vinto lo scudetto con il Napoli per vincere la sua prima partita sulla panchina azzurra si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello ...msn

Fedele: "Napoli, ingaggia questi tre e tornerai grande": Enrico Fedele guarda già alla prossima stagione e suggerisce tre nomi ad Aurelio De Laurentiis che potrebbero far crescere il Napoli. Il Napoli, dopo avere vinto lo scudetto, è piombato in una crisi ...areanapoli

Chiariello: "Non mi arrendo: il Napoli è fortissimo, non vinse solo per fortuna come dicono ora!": Questo è uno svantaggio perché se Calzona vuole ridare al Napoli le sue abitudini consolidate perse nel tempo, riconsolidando il sistema di gioco del 4-3-3, ha bisogno di allenamenti e ripetizioni.tuttonapoli