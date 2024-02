Napoli travolgente | segna sei gol al Sassuolo e si rilancia in campionato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Iltravolge ilcon un netto 6-1 nel recupero della della 21ª giornata di Serie A e ritrova il successo indopo il brutto pareggio nell'ultima sfida contro il Cagliari. Una tripletta di un super Victor Osimhen, al quinto gol in sette giorni, la doppietta di Kvaratskhelia e la rete di Rrhamani regalano la vittoria agli azzurri, sotto nel primo tempo dopo la rete di Racic. Primo successo per il tecnico delin Serie A. Partita – Inizio gara determinato per ilche fa la partita, mentre ilnon riesce a superare la metà campo. Al 13? Traorè ci prova al volo appena dentro l'area: colpisce bene la palla, ma la conclusione finisce a lato. Cinque minuti più tardi, alla prima vera azione dei padroni di casa, arriva il ...