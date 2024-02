Napoli | Traorè e Gollini…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilin trasferta contro il Sassuolo: il Corriere dello Sport si è soffermato sul ritorno a Reggio Emilia di Hamed Junior. “Era stato uno dei talenti più in vista della squadra di De Zerbi e poi di Dionisi, ma aveva un sogno, durato per ora soltanto un anno. Se l’era conquistato a suon di prestazioni, di sprazzi di talento e anche di gol. Uno dei suoi 18 in 111 presenze l’aveva segnato al(1-2) nella vittoria degli azzurri a Reggio Emilia datata dicembre 2019. Da quando è tornato in Italia, 2 presenze di cui una da titolare contro il Genoa e l’altra da subentrato contro il Barcellona”. Il sogno di giocare in Champions “Un altro sogno che s’è avverato, quello di giocare in Champions: partendo dalla Costa d’Avorio, facendosi le ossa nella provincia italiana, desiderando i palcoscenici più grandi che per ora ha ...