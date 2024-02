Napoli | settimana da urlo per Osimhen Ma il futuro è tra PSG e Premier | De Laurentiis pronto a un super incasso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Serviva una vittoria, serviva una prestazione daimportante. E il 6-1 rifilato al Sassuolo vuol dire veramente tanto per il prosieguo...

Poteva passare alla storia come la partita del gol di Rrahmani su assist di Gaetano, ma nella porta, con la maglia e nel momento storico sbagliato. Poi come la ... (ilmattino)

Calzona in conferenza: “Questa squadra ha nell’anima il giocare bene. Sorpreso da Raspadori. Linciaggio mediatico su Juan Jesus”: Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza ... prestazione dei ragazzi e della disponibilità che mi hanno dimostrato in settimana”. Osimhen può essere l ...iamnaples

La speranza di Calzona e Segarelli: «Dobbiamo ancora credere alla Champions»: C'è voglia di allenarsi, stare insieme. Non è facile scrollarsi di dosso le scorie. Lavoriamo da una settimana insieme, ho visto intensità e qualità in settimana. Mi fa ben sperare. Il merito è della ...corriereadriatico

Vantaggio emiliano con Racic, poi il diluvio: pari di Rrahmani prima dello show dei gioielli di Calzona. E domenica al Maradona arriva la Juve: Vantaggio emiliano con Racic, poi il diluvio: pari di Rrahmani prima dello show dei gioielli di Calzona. E domenica al Maradona arriva la Juve ...gazzetta