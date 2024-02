Napoli | Meluso | «Vi dico cosa penso di Calzona»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mauro, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match di Serie A contro il Sassuolo Mauro, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match di Serie A contro il Sassuolo. PAROLE – «Riprendo le parole di, la classifica potrebbe spaventare ma dobbiamo guardare partita dopo partita e fare i conti alla fine, adesso non serve.ha portato? Ha avuto un ottimo impatto sul piano psicologico: la squadra lo segue, c’è empatia e ci auguriamo di trovare il prima possibile la via maestra che è quella delle vittorie».

