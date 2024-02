Napoli-Juventus | per la Serie A non conta niente | la vera sfida è per il Mondiale per club La Stampa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Domenica sera ilaffronterà lain campionato. Non sarà però solo unaper conquistare i tre punti, ma tra le due squadre, oltre alla storica rivalità, c’è anche l’obiettivo legato alper. Lascrive: “Il profumo dello scudetto è ormai svaporato: ilcampione s’è sbriciolato tra fuoriclasse spenti e panchine senza pace, la Juve s’è illusa a lungo di poter reggere il passo dell’Inter cozzando infine contro la realtà di una distanza netta d’esperienza e qualità. Ladi domenica al Maradona non perde tuttavia fascino e interesse, pazienza se per vedere la vetta serve il binocolo – bianconeri a -9, azzurri a -29. Tuttavia, le due squadre sono rivali anche per un posto al riccoper ...

