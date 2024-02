Napoli | cosa filtra sull'idea Pioli | De Laurentiis lavora al dopo Calzona

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sembra essere passato un tornado dalle parti di, capace di spazzare via quanto di buono costruito lo scorso anno sotto la guida Spalletti....

Il difensore brasiliano nella bufera per l'errore commesso nell'azione del pareggio del Cagliari, sui social ha preso l'unico provvedimento utile per ... (fanpage)

Sassuolo-Napoli : probabili formazioni, ultime notizie su infortuni e squalifiche. Bigica debutta in panchina per i neroverdi, Calzona cerca il riscatto dopo ... (napolipiu)

MERCATO - Calemme: "Il Napoli avrebbe dovuto prendere Kilman a giugno, a gennaio ci ha provato fino alla fine per Dragusin": Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista Diario As: “Al momento credo giocherà ancora Meret. È stata una voce circolata ...napolimagazine

Metropolitana di Napoli, nuovo piano di sostenibilità: «Puntiamo alla tutela ambientale»: Realizzare progetti di mobilità rispettando i principi dello sviluppo sostenibile e responsabile: è questa la prospettiva che orienterà Metropolitana di Napoli s.p.a.ilmattino

Angelo Alessio: "Fase difensiva e gioco da migliorare, con Pogba gap dall'Inter sarebbe ridotto. Koopmeiners in che ruolo giocherebbe Su Conte...": Nella Juventus, per intenderci, cosa verrebbe a fare Il trequartista o il centrocampista ... Accostamento a Juve, Milan e Napoli E' un professionista e può andare ovunque. Ogni giorno viene ...tuttojuve