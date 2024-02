Napoli | Calzona | “Siamo nella situazione che dobbiamo pensare partita per partita Abbiamo un calendario importante”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel post gara di Sassuolo-, l’allenatore degli azzurri Francescoha parlato ai microfoni di Dazn: “Osimhen sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché la coppa d’Africa è dura per i calciatori. Ora è tornato e sta ritrovando la condizione, al pari di Kvaratskhelia che ha passato momenti difficili ma oggi ha dimostrato il giocatore che è”. Solidità dopo lo svantaggio: “Io sin dal primo giorno ho sentito questa solidità, mi hanno dato il massimo sin da subito. Ho visto disponibilità totale, voglia di allenarsi e di stare insieme. Questo mi ha dato fiducia”. La chiave è avere la fiducia dei giocatori? “E’ chiaro che vengono da una stagione difficile e non è facile scrollarsi di dosso le scorie negative. Ci vuole un pochino di tempo, ho visto salire l’intensità ed un’alta qualità degli ...