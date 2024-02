Napoli | ADL pensa al futuro della panchina | Conte resta il sogno nel cassetto | Pioli in pole position

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non è bastato l’esonero di Rudi Garcia e Walter Mazzarri per regalare stabilità alperché il presidente De Laurentiis sta giàndo al. L’arrivo di mister Calzona serve agli azzurri per guadagnare punti in classifica e puntare alla zona Champions ma il prossimo anno i tifosi si aspettano ben altro. Sono L'articolo

Il Napoli pareggia a Cagliari e getta l’ennesima opportunità per accorciare in classifica, ma c’è un altro equivoco da risolvere. Un’altra occasione sprecata, ... (spazionapoli)

Gifuni: "Confusione tattica, è un problema nel Napoli! Per rifondare prenderei Sartori come DS": Gianluca Gifuni, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato del pareggio del Napoli contro il Cagliari: "In questo Napoli i numeri non tornano. Venti giorni fa ADL disse che il Na ...msn

Napoli, Pioli in panchina e David in attacco: ecco la coppia da cui ripartirà De Laurentiis: Napoli, Pioli in pole position per la panchina Secondo Sport ... a Pioli il compito di rilanciare gli azzurri dopo la pessima stagione post-scudetto. Ad ADL Pioli piace per la capacità di adattarsi ...sport.virgilio

Fiorentina, Italiano rimane un obiettivo del Napoli: Un'alternativa è Raffaele Palladino, che è napoletano quindi si sentirebbe gratificato di allenare il Napoli. Ma si sa che ADL vuole tornare protagonistae, per farlo, avrà bisogno di un numeber one.torinogranata