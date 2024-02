Napoli | 22 treni per la Linea 6 della Metro il Comune e Hitachi Rail il siglano il contratto da 200 mln €

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)e ildihanno firmato nella giornata di oggi unper la progettazione, fornitura e messa in servizio di 22da 39 metri, che poi andranno in formazione doppia, di cui 6 saranno consegnati in una prima fase. La commessa ha un valore complessivo di circa 200 milioni di euro ed è suddivisa in più fasi, il cui valoreprima, deliberata dalla Giunta Comunale nella seduta del 23 febbraio, ammonta a circa 60 milioni di euro e prevede la realizzazione di sei nuovipolitani bidirezionali destinati alla tratta Mostra-Municipio6. Con una lunghezza complessiva di 39 metri e una capacità di 290 passeggeri, i nuovi veicoli si caratterizzano per ...

