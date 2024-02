Mussi | “Il Milan | un sogno realizzato | tifoso rossonero da tre generazioni”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roberto, ex terzino deldal 1987 al 1989, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Le sue dichiarazioni

Milan, Mussi: «Ero il pupillo di Arrigo Sacchi»: L’ex terzino rossonero ha parlato del suo periodo a Milano e del rapporto con Arrigo Sacchi, che lo portò dal Parma Roberto Mussi, ex calciatore del Milan tra le altre, ha parlato a La Gazzetta dello ...calcionews24

Mussi: "Il Milan un sogno, ma che anni al Toro. E non non ero raccomandato da Sacchi": Roberto Mussi era uno dei pupilli di Arrigo Sacchi, anzi il più pupillo di tutti. Terzino destro, moderno, veloce, capelli rossi, tifoso rossonero. "Umile, ma non modesto", dirà Sacchi che, ...gazzetta

Alcione, Invernizzi: "Non potremmo vincerle tutte, ma possiamo arrivare in Serie C": "Sto molto meglio, adesso ho bisogno di curarmi e ne ho ancora per qualche settimana, ma seguo comunque i compagni da fuori, soffro con loro come.tuttomercatoweb