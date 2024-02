Muriel | esordio con l’Orlando City | ecco com’è andata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ex attaccante dell’Atalanta ha esordito con la nuova maglia in occasione del match di CONCACAF Champions Cup Luisè recentemente passato al, squadra di MLS dove ha transitato in passato anche Kakà. Il colombiano dopo una lunga esperienza in Italia tra Udinese, Lecce, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta ha salutato il Belpaese per trasferirsi negli Stati Uniti. Proprio ad Orlando, davanti ai suoi nuovi tifosi, Luisha esordito dal primo minuto nella sfida contro il Cavalry, valida per il ritorno del primo turno di qualificazione alla CONCACAF Champions Cup., già vittorioso 3-0 all’, ha risposto con un bel 3-1.è rimasto in campo ben 79 minuti, senza segnare ma calciando ...

