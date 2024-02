Municipio IX – La Meleo M5s | e De Santis Cr | “Piena solidarietà alla consigliera Canale per i vili atti intimidatori subiti”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Esprimiamo la nostra totale vicinanzacapogruppo della Lista Civica Raggiper gli squallidi attacchi personali rivolti da ignoti contro la sua persona. Conosciamo bene Carla e siamo ben consci che non saranno certo tre gomme bucate e una volpe morta deposta nei pressi della sua abitazione a fermare il suo incredibile impegno e la sua instancabile dedizione a tutela dei diritti e degli interessi della collettività. L’auspicio è che gli autori di questi comportamenti, meschini e criminali siano presto individuati e assicuratigiustizia“. Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina del M5S Lindae il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

