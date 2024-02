Mugnano | bimbo di 4 anni si sente male e muore | aperta indagine

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il piccolo era giunto nel pomeriggio di ieri all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, proveniente da. La procura di Napoli nord ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte di un bambino di quattro. Il piccolo, secondo le prime informazioni, era giunto nel pomeriggio di ieri all’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano