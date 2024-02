MOVIOLA – Inter-Atalanta | gol annullato a De Ketelaere col Var | mani di Miranchuk

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Episodio dain. Al minuto 10? arriva il gol di Dedopo uno svarione difensivo dei padroni di casa, ma il Varviene per consigliare una on field review all’arbitro Colombo: secondo gli arbitri al monitor, infatti, c’è un tocco di mano da parte diprima del tiro vincente da parte del belga che arriva nell’immediatezza. Rischia nel frattempo per unvento a gamba tesa Bastoni, ma non tocca l’avversario russo. L’arbitro Colombo rivede le immagini e annulla per un tocco di braccio, netto, di. SportFace.