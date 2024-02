MotoGp | Espargaro parla chiaro | “Solo in Ducati Marquez può superare Rossi”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 28 febbraio 2028 – Raggiungere il numero di titoli di Valentino, e perché no superarlo,in. La pensa così Polsu Marc, che ha scelto di passare per il 2024 a Borgo Panigale con il team Gresini. Guiderà una moto 2023, quella che ha vinto il titolo bis con Bagnaia, ma in assoluto la Desmosedici, nuova o vecchia che sia, è la miglior moto al mondo e l’otto volte campione iridato proverà a rilanciarsi dopo un biennio durissimo in Honda. Una scelta forse più naturale di quanto si potesse pensare lasciare un marchio in difficoltà, l’ala dorata, per uno che vince e domina, la. Pol, che la Honda l’ha guidata, è convinto che la scelta disia stata quella giusta. In...