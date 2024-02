Morti sul lavoro | serve una svolta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non se ne può più dei continui infortuni che accadono sul, soprattutto come quelli di Firenze cone feriti che innescano le solite litanie di politici e rappresentanti delle Istituzioni. Ogni volta il copione prevede che si dicano parole indignate, sempre le stesse come: mai più, non si deve morire sul; poi i sindacati intervengono, sempre dopo i gravi infortuni, organizzando uno sciopero e cosi il rituale si ripete all’infinito. Anche loro dovrebbero fare molto di più per la tutela dei lavoratori. I politici promettono l’ennesima revisione del decreto (e l’assunzione di qualche ispettore I giornali e le TV dedicano le prime pagine e i titoli di apertura all’evento e poi dopo pochi giorni, i fatti vengono consegnati all’oblio. Non c’è la consapevolezza su cosa si dovrebbe fare, si parla spesso di più ispettori e ...