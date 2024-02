Morì dopo 3 visite in 3 ospedali | assolti i medici accusati per la morte di Simona Lorico

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il Tribunale di Palermo ha assolto iGiuseppe Follone e Maria Raccuglia,di omicidio colposo per ladi, una cassiera 37enne deceduta nell’aprile 2018essere stata visitata in tre diversi. Secondo l’accusa, i camici bianchi non sarebbero stati in grado di diagnosticare la dissezione aortica che ha poi portato al decesso della donna. Tuttavia, il giudice Alessia Lupo ha accolto la tesi dei difensori, gli avvocati Demetrio Basso, Salvatore Alberto Zammataro, Marianna Raccuglia e Gabriella Cadelo, secondo cui laè stata causata da una crisi cardiaca improvvisa non prevedibile con gli strumenti diagnostici a disposizione nei pronto soccorso. La donna stava male e si era rivolta all’ospedale Ingrassia e ...