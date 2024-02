“Monteriggioni | 13 procedimenti Nessuna condanna | calvario finito”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Siena, 28 febbraio 2024 – E’ calato il sipario sull’ultimo processo nato dalle inchieste che, ormai oltre dieci anni fa, videro al centro l’urbanistica nel Comune di. E finisce al contempo ilper un tecnico, l’architetto Gabriele Manganelli, che è stato imputato in ben tredici fra processi e. "Un uomo di grandissima dignità – commenta l’avvocato Stefano Cipriani che l’ha difeso sin dall’inizio dell’odissea giudiziaria –, sempre presente a tutte le udienze a cui ha assistito in maniera pacata, senza mai agitarsi, nonostante le ricadute negative avute a livello professionale. Finché siamo arrivati in fondo". Con l’assoluzione ’perché il fatto non sussiste’ giunta lunedì relativamente alla vicenda della presunta lottizzazione abusiva di Quercegrossa. Per l’esattezza il progetto ’TU16’, presentato ...