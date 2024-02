Monica Lewinsky volto del marchio Reformation per campagna voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è ildella nuovadel popolaree della sua nuova collezione 'You've got the Power', che include giacche e capi di abbigliamento da ufficio con la speranza di ispirare le donne all'azione civica, ovvero al votare. "Dare priorità alle persone e al pianeta è sempre stato una grande parte di quello che facciamo. Votare è un modo importante per farlo", afferma. "Votare è usare la propria voce per farsi sentire ed è l'aspetto più importante della democrazia", osservaspiegando che "votare è sempre importante ma la posta in gioco è particolarmente alta quest'anno con la frustrazione e l'apatia degli elettori che rischiano di avere un impatto significativo sull'affluenza".