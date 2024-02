Monica Bellucci | dai capelli alla cura del corpo | i segreti della più bella del reame

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Secondo una ricerca è in cimalista delle celeb italiane più amate:, e chi se no? Del resto non ci stupiamo. Più che altro ci sembra incredibile che il prossimo ottobre la diva compia 60 anni. Avvistata all'ultima sfilata di Saint Laaurent è stupenda, favolosa, magnifica: gli aggettivi in tal senso per lei si sprecano. Dtesta ai piedi, dei suoi beauty secrets non ne abbiamo mai abbastanza