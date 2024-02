Mondiali indoor atletica leggera 2024 | La Torre | A Glasgow per misurarci con i più forti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 febbraio- L’entusiasmo, certamente. La scia dei primati italiani a ripetizione. La freschezza, lo spirito di emulazione sempre più forte. Ma anche la consapevolezza, necessaria, di quanto sia competitivo e insidioso il palcoscenico mondiale: “Non ci sarà nessuno dei sette campioni olimpici azzurri, ma non per questo si sta parlando meno dell’italiana. Anzi, tutt’altro.è un evento che dirà tanto, la presenza di Lyles e Coleman certifica che non sarà un Mondiale di serie B e che non potremo dare nulla per scontato”, avverte il direttore tecnico Antonio La. La parola più ripetuta è stata “record” (21 in 11 specialità) nell’inverno caldo dell’azzurra: ora è il momento di confrontarsi con il mondo, a tu per tu, senza paura, e di tradurre in risultati questa ...