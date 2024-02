Mondiali di atletica a Roma | storia di una candidatura grottesca | la politica si ritira sul più bello e non ha il coraggio di dirlo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Idi. I 10 secondi più importanti del pianeta sulla pista dello stadio Olimpico. L’iconica maratona fra il Colosseo e i Fori imperiali. Poteva essere un sogno. È diventata l’ennesima figuraccia. L’Italia non organizzerà l’edizione 2027 dei campionati del mondo dileggera. Hato laa un passo dal traguardo, nel giorno stesso della scelta della sede, che ricadrà a questo punto su Pechino, Cina. Ma la rinuncia serve solo per mascherare la bocciatura, e non salva le apparenze. World Athletics avrebbe comunque respinto il dossier italiano, che mancava di un requisito fondamentale: il sostegno, nei fatti e non solo a parole, da parte del governo, la garanzia economica dei circa 85 milioni di euro pubblici (su 130 totali di budget) necessari ...

